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Паспортизація за один візит: українці можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям

Київ • УНН

 • 163245 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Громадяни України можуть одночасно оформити закордонний та внутрішній паспорти собі та дітям. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.

Цитата

“Громадяни України можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям. Отримати таку послугу може одних з законних представників для:

• Особи, яка не досягла 14-річного віку.
• Особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною”, — зазначили в МВС.

Деталі

Щоб отримати цю послугу необхідно подати заяву та відповідні документи до однієї з держустанов, що опікуються видачею паспортів. Зокрема, заявки на отримання нових паспортних документів приймають в ЦНАП, підрозділі ДМС та центрі обслуговування “Паспортний сервіс” в Україні чи за кордоном.

Додатково

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова.

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