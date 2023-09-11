Паспортизация за один визит: украинцы могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям

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“Граждане Украины могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям. Получить такую услугу может одних из законных представителей для:

• Лица, не достигшего 14-летнего возраста.

• Лица, которое признано судом ограниченно дееспособным или недееспособным”, — отметили в МВД.

Детали

Чтобы получить эту услугу, необходимо подать заявление и соответствующие документы в одно из госучреждений, занимающихся выдачей паспортов. В частности, заявки на получение новых паспортных документов принимают в ЦНАП, подразделении ГМС и центре обслуживания “Паспортный сервис” в Украине или за рубежом.

Дополнительно

В Министерстве внутренних дел отмечают, что если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно.