Паспортизация за один визит: украинцы могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Граждане Украины могут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта себе и детям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
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“Граждане Украины могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям. Получить такую услугу может одних из законных представителей для:
• Лица, не достигшего 14-летнего возраста.
• Лица, которое признано судом ограниченно дееспособным или недееспособным”, — отметили в МВД.
Детали
Чтобы получить эту услугу, необходимо подать заявление и соответствующие документы в одно из госучреждений, занимающихся выдачей паспортов. В частности, заявки на получение новых паспортных документов принимают в ЦНАП, подразделении ГМС и центре обслуживания “Паспортный сервис” в Украине или за рубежом.
Дополнительно
В Министерстве внутренних дел отмечают, что если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно.