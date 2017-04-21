Пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Запоріжжі, троє загиблих

У результаті зіткнення від отриманих травм загинули водії обох автівок та пассажир легковика.

Рятувальники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального комплекту діставали тіла загиблих із понівечених автівок.

Наразі встановлюються причини та обставини трагедії.

Нагадаємо, на трасі під Миколаєвом зіштовхнулися рейсовий автобус та вантажний мікроавтобус. В результаті зіткнення рейсового автобусу Setra з вантажним мікроавтобусом Mercedes постраждала жінка, пасажирка автобусу.