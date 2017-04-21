Пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Запоріжжі, троє загиблих

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Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Близько опівдня під Запоріжжям, на трасі “Харків-Сімферополь” зіткнулись мікроавтобус Mercedes Vito та “ВАЗ-2104”. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.

У результаті зіткнення від отриманих травм загинули водії обох автівок та пассажир легковика.

Рятувальники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального комплекту діставали тіла загиблих із понівечених автівок.

Наразі встановлюються причини та обставини трагедії.

Нагадаємо, на трасі під Миколаєвом зіштовхнулися рейсовий автобус та вантажний мікроавтобус. В результаті зіткнення рейсового автобусу Setra з вантажним мікроавтобусом Mercedes постраждала жінка, пасажирка автобусу.

Українські Національні Новини

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