Пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Запоріжжі, троє загиблих
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Близько опівдня під Запоріжжям, на трасі “Харків-Сімферополь” зіткнулись мікроавтобус Mercedes Vito та “ВАЗ-2104”. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.
У результаті зіткнення від отриманих травм загинули водії обох автівок та пассажир легковика.
Рятувальники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального комплекту діставали тіла загиблих із понівечених автівок.
Наразі встановлюються причини та обставини трагедії.
Нагадаємо, на трасі під Миколаєвом зіштовхнулися рейсовий автобус та вантажний мікроавтобус. В результаті зіткнення рейсового автобусу Setra з вантажним мікроавтобусом Mercedes постраждала жінка, пасажирка автобусу.