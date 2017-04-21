Пассажирский микроавтобус попал в ДТП на Запорожье, трое погибших

В результате столкновения от полученных травм погибли водители обоих автомобилей и пассажир легковушки.

Спасатели ГСЧС с помощью аварийно-спасательного комплекта извлекали тела погибших из искореженных автомобилей.

Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, на трассе под Николаевом столкнулись рейсовый автобус и грузовой микроавтобус. В результате столкновения рейсового автобуса Setra с грузовым микроавтобусом Mercedes пострадала женщина, пассажирка автобуса.