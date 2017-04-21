Пассажирский микроавтобус попал в ДТП на Запорожье, трое погибших
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Около полудня под Запорожьем, на трассе "Харьков-Симферополь" столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и "ВАЗ-2104". Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.
В результате столкновения от полученных травм погибли водители обоих автомобилей и пассажир легковушки.
Спасатели ГСЧС с помощью аварийно-спасательного комплекта извлекали тела погибших из искореженных автомобилей.
Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
Напомним, на трассе под Николаевом столкнулись рейсовый автобус и грузовой микроавтобус. В результате столкновения рейсового автобуса Setra с грузовым микроавтобусом Mercedes пострадала женщина, пассажирка автобуса.