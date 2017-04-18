Пасажирський автобус загорівся на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Полум'я охопило моторний відсік рейсового пасажирського автобуса у місті Сарни Рівненської області. Внаслідок пожежі травмованих та постраждалих немає. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Внаслідок загоряння пошкоджено лише моторний відсік. Травмованих та постраждалих немає. На гасіння було залучено 6 чоловік особового складу 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни та одну одиницю техніки", - йдеться у повідомленні.
Як згодом розповів рятувальникам водій, він повернувся з рейсу, висадив пасажирів та прямував до гаражу. У цей час відчув різкий запах диму у салоні, а ще за хвилину помітив полум’я з двигуна. Чоловік одразу зупинив транспортний засіб та викликав вогнеборців.
Автобус ПАЗ-695 працював на маршруті "Сарни—Кам’яне—Чудель". Причини виникнення пожежі наразі встановлюється.
Як повідомляв УНН 16 квітня, водії маршруток бастують у Львові.