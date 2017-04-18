Пассажирский автобус загорелся в Ровенской области

"В результате возгорания поврежден только моторный отсек. Травмированных и пострадавших нет. На тушение было привлечено 6 человек личного состава 8-й государственной пожарно-спасательной части города Сарны и одну единицу техники", - говорится в сообщении.

Как впоследствии рассказал спасателям водитель, он вернулся из рейса, высадил пассажиров и направлялся в гараж. В это время почувствовал резкий запах дыма в салоне, а еще через минуту заметил пламя из двигателя. Мужчина сразу остановил транспортное средство и вызвал пожарных.

Автобус ПАЗ-695 работал на маршруте "Сарны-Каменно-Чудель". Причины возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщал УНН 16 апреля, водители маршруток бастуют во Львове.