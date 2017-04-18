Пассажирский автобус загорелся в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Пламя охватило моторный отсек рейсового пассажирского автобуса в городе Сарны Ровенской области. В результате пожара травмированных и пострадавших нет. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В результате возгорания поврежден только моторный отсек. Травмированных и пострадавших нет. На тушение было привлечено 6 человек личного состава 8-й государственной пожарно-спасательной части города Сарны и одну единицу техники", - говорится в сообщении.
Как впоследствии рассказал спасателям водитель, он вернулся из рейса, высадил пассажиров и направлялся в гараж. В это время почувствовал резкий запах дыма в салоне, а еще через минуту заметил пламя из двигателя. Мужчина сразу остановил транспортное средство и вызвал пожарных.
Автобус ПАЗ-695 работал на маршруте "Сарны-Каменно-Чудель". Причины возникновения пожара устанавливаются.
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