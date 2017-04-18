Пассажирский автобус загорелся в Ровенской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28608 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93654 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148273 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113343 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114527 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111313 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103385 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106764 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103342 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151615 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Пассажирский автобус загорелся в Ровенской области

Пассажирский автобус загорелся в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 6965 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Пламя охватило моторный отсек рейсового пассажирского автобуса в городе Сарны Ровенской области. В результате пожара травмированных и пострадавших нет. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате возгорания поврежден только моторный отсек. Травмированных и пострадавших нет. На тушение было привлечено 6 человек личного состава 8-й государственной пожарно-спасательной части города Сарны и одну единицу техники", - говорится в сообщении.

Как впоследствии рассказал спасателям водитель, он вернулся из рейса, высадил пассажиров и направлялся в гараж. В это время почувствовал резкий запах дыма в салоне, а еще через минуту заметил пламя из двигателя. Мужчина сразу остановил транспортное средство и вызвал пожарных.

Автобус ПАЗ-695 работал на маршруте "Сарны-Каменно-Чудель". Причины возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщал УНН 16 апреля, водители маршруток бастуют во Львове.

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