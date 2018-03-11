Пасажирський автобус та легковик зіткнулися на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ - КИЇВ. 11 березня. УНН. На Львівщині внаслідок зіткнення рейсового автобусу та легковика одна людина загинула. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"ДТП сталася близько 18:00 в селі Бартатів Городоцького району. 48-річний мешканець села Мавковичі за кермом автомобіля ВАЗ-2104 не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху. На зустрічній автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом Setra Київ – Прага чеської реєстрації", - повідомили у департаменті.
Внаслідок інциденту водій автомобіля ВАЗ загинув. Пасажири та водій автобуса не постраждали.
Як повідомляв УНН, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні близько сьомої ранку у Дніпропетровській області, загинуло 3 особи.