Пассажирский автобус и легковушка столкнулись во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ - КИЕВ. 11 марта. УНН. Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса и легковушки один человек погиб. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"ДТП произошло около 18:00 в селе Бартатов Городокского района. 48-летний житель села Мавковичи за рулем автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. На встречной полосе автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом Setra Киев - Прага чешской регистрации" , - сообщили в департаменте.
В результате инцидента водитель автомобиля ВАЗ погиб. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
Как сообщал УНН, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня около семи утра в Днепропетровской области, погибли 3 человека.