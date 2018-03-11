Пассажирский автобус и легковушка столкнулись во Львовской области

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36222 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52129 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55675 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101578 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92283 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103620 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110636 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116979 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122485 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133875 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Пассажирский автобус и легковушка столкнулись во Львовской области

Пассажирский автобус и легковушка столкнулись во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 9471 просмотра

ЛЬВОВ - КИЕВ. 11 марта. УНН. Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса и легковушки один человек погиб. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"ДТП произошло около 18:00 в селе Бартатов Городокского района. 48-летний житель села Мавковичи за рулем автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. На встречной полосе автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом Setra Киев - Прага чешской регистрации" , - сообщили в департаменте.

В результате инцидента водитель автомобиля ВАЗ погиб. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Как сообщал УНН, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня около семи утра в Днепропетровской области, погибли 3 человека.

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