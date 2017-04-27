Пасажирів одного з вагонів потяга "Москва-Харків" евакуювали через "вибухівку"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Під час огляду одного з вагонів в купе поїзда спільна оглядова група у складі прикордонників та представників фіскальної служби виявила предмет, схожий на вибуховий пристрій. Пасажирів вагону було відразу евакуйовано, вагон відчеплено та перенаправлено на резервну колію. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Під час огляду одного з вагонів в купе поїзда спільна оглядова група у складі прикордонників та представників фіскальної служби виявила предмет, схожий на вибуховий пристрій. Пасажирів вагону було відразу евакуйовано, вагон відчеплено та перенаправлено на резервну колію. По даному випадку негайно проінформовано представників СБУ, ДСНС та Національної поліції", - йдеться у повідомленні.
В результаті роботи правоохоронців встановлено, що предмет, схожий на вибуховий пристрій, є імітаційним та був встановлений представниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.
Згодом це підтвердили і самі представники прикордонної служби ФСБ РФ, які пояснили, що розмістили цей предмет нібито для перевірки пильності російського прикордонного наряду.
Як повідомляв УНН 26 квітня, бойовики планують провокації 9 травня на підконтрольній Україні території.