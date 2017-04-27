Пассажиров одного из вагонов поезда "Москва-Харьков" эвакуировали из-за "взрывчатки"

"Во время осмотра одного из вагонов в купе поезда совместная смотровая группа в составе пограничников и представителей фискальной службы обнаружила предмет, похожий на взрывное устройство. Пассажиров вагона немедленно эвакуировали, вагон был отцеплен и перенаправлен на резервный путь. По данному случаю незамедлительно проинформироли представителей СБУ, ГСЧС и Национальной полиции", - говорится в сообщении.

В результате работы правоохранителей установлено, что предмет, похожий на взрывное устройство, является имитационным и был установлен представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Впоследствии это подтвердили и сами представители пограничной службы ФСБ РФ, которые объяснили, что разместили этот предмет якобы для проверки бдительности российского пограничного наряда.

Как сообщал УНН 26 апреля, боевики планируют провокации 9 мая на подконтрольной Украины территории.