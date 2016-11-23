Пасажир одеської маршрутки погрожував водієві пістолетом
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Інцидент стався сьогодні вранці в маршрутному таксі №168. Про це у соціальних мережах повідомляють очевидці, передає кореспондент УНН.
За їхніми словами, 23 листопада близько 10:00 один з пасажирів автобуса дістав пістолет і почав погрожувати водієві і іншим людям.
Чоловіка висадили на вул.Бочарова. Вже на вулиці він зробив кілька пострілів.
За попередніми даними, ніхто не постраждав. У ГУ НП в Одеській області інформацію про інцидент наразі встановлюють.