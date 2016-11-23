Пасажир одеської маршрутки погрожував водієві пістолетом

За їхніми словами, 23 листопада близько 10:00 один з пасажирів автобуса дістав пістолет і почав погрожувати водієві і іншим людям.

Чоловіка висадили на вул.Бочарова. Вже на вулиці він зробив кілька пострілів.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. У ГУ НП в Одеській області інформацію про інцидент наразі встановлюють.