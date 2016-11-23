Пассажир одесской маршрутки угрожал водителю пистолетом
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Инцидент произошел сегодня утром в маршрутном такси №168. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает корреспондент УНН.
По их словам, 23 ноября около 10:00 один из пассажиров автобуса достал пистолет и начал угрожать водителю и другим людям.
Мужчину высадили на ул.Бочарова. Уже на улице он сделал несколько выстрелов.
По предварительным данным, никто не пострадал. В ГУ НП в Одесской области информация об инциденте пока устанавливается.