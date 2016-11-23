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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Пассажир одесской маршрутки угрожал водителю пистолетом

Киев • УНН

 • 8033 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Инцидент произошел сегодня утром в маршрутном такси №168. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает корреспондент УНН.

Пассажир одесской маршрутки угрожал водителю пистолетом

По их словам, 23 ноября около 10:00 один из пассажиров автобуса достал пистолет и начал угрожать водителю и другим людям.

Мужчину высадили на ул.Бочарова. Уже на улице он сделал несколько выстрелов.

По предварительным данным, никто не пострадал. В ГУ НП в Одесской области информация об инциденте пока устанавливается.

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