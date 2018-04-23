ПАРЄ звільнить замішаних у корупції членів організації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило низку невідкладних заходів через корупційний скандал. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Ради Європи.
Бюро вирішило запросити нинішніх та колишніх членів Асамблеї, чия поведінка була визнана групою із розслідування неетичною або такою, що порушувала кодекс поведінки Асамблеї, або які відмовилися співпрацювати з органом розслідування, щоб негайно припинити їхню діяльність у межах Асамблеї.
Крім того, Комітету з питань правил процедури, імунітетів та інституційних питань запропоновано розглянути подальші можливі дії.
Комітет також має забезпечити належне виконання рекомендацій щодо етичної структури Асамблеї, викладених у доповіді, яка підтвердила системну корупцію в ПАРЄ.
Як повідомляв УНН, нинішніх і колишніх членів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) запідозрили в корупційних діях на користь Азербайджану.