ПАСЕ уволит замешанных в коррупции членов организации

Бюро решило пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, чье поведение было признано группой по расследованию неэтичным или таким, что нарушило кодекс поведения Ассамблеи, или которые отказались сотрудничать с органом расследования, чтобы немедленно прекратить их деятельность в рамках Ассамблеи.



Кроме того, Комитету по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных вопросов предложено рассмотреть дальнейшие возможные действия.



Комитет также должен обеспечить надлежащее выполнение рекомендаций по этической структуре Ассамблеи, которые изложенны в докладе, который подтвердил системную коррупцию в ПАСЕ.



Как сообщал УНН, нынешних и бывших членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заподозрили в коррупционных действиях в пользу Азербайджана.