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ПАСЕ уволит замешанных в коррупции членов организации

Киев • УНН

 • 8125 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло ряд неотложных мер из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Совета Европы.

ПАСЕ уволит замешанных в коррупции членов организации

Бюро решило пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, чье поведение было признано группой по расследованию неэтичным или таким, что нарушило кодекс поведения Ассамблеи, или которые отказались сотрудничать с органом расследования, чтобы немедленно прекратить их деятельность в рамках Ассамблеи.

Кроме того, Комитету по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных вопросов предложено рассмотреть дальнейшие возможные действия.

Комитет также должен обеспечить надлежащее выполнение рекомендаций по этической структуре Ассамблеи, которые изложенны в докладе, который подтвердил системную коррупцию в ПАСЕ.

Как сообщал УНН, нынешних и бывших членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заподозрили в коррупционных действиях в пользу Азербайджана.

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