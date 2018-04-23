ПАСЕ уволит замешанных в коррупции членов организации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло ряд неотложных мер из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Совета Европы.
Бюро решило пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, чье поведение было признано группой по расследованию неэтичным или таким, что нарушило кодекс поведения Ассамблеи, или которые отказались сотрудничать с органом расследования, чтобы немедленно прекратить их деятельность в рамках Ассамблеи.
Кроме того, Комитету по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных вопросов предложено рассмотреть дальнейшие возможные действия.
Комитет также должен обеспечить надлежащее выполнение рекомендаций по этической структуре Ассамблеи, которые изложенны в докладе, который подтвердил системную коррупцию в ПАСЕ.
Как сообщал УНН, нынешних и бывших членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заподозрили в коррупционных действиях в пользу Азербайджана.