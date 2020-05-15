ПАРЄ застерігає владу Азербайджану від тиску на опозицію під приводом порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) застерігає владу Азербайджану від використання кризи, викликаної пандемією COVID-19, для боротьби з політичними опонентами. Про це пише DW, передає УНН.
Спостерігачі ПАРЄ Штефан Шеннах і Роджер Гейл “отримали численні донесення про широкомасштабні репресії” щодо опозиціонерів під приводом заходів безпеки для боротьби з інфекцією, пише видання із посиланням на ПАРЕ.
За відомостями спостерігачів ПАРЄ, понад 15 опозиційних активістів та журналістів в Азербайджані були засуджені до арештів на терміни до 30 днів за звинуваченнями, які включають порушення обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, а також через непокору правоохоронним органам.
Шеннах і Гейл особливо виділили стурбованість “безпекою політичних в’язнів та в’язнів совісті, оскільки їхнє здоров’я і життя знаходяться під загрозою в результаті можливого зараження”. Спостерігачі закликали владу республіки “дотримуватися міжнародних зобов’язань в частині захисту свободи вираження думок”, а також “утриматися від зловживання заходами по боротьбі з пандемією з метою змусити опозицію замовчати”.
Раніше правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів в Азербайджані, яких звинувачують у порушенні карантину.