ПАРЄ застерігає владу Азербайджану від тиску на опозицію під приводом порушення карантину

Спостерігачі ПАРЄ Штефан Шеннах і Роджер Гейл “отримали численні донесення про широкомасштабні репресії” щодо опозиціонерів під приводом заходів безпеки для боротьби з інфекцією, пише видання із посиланням на ПАРЕ.

За відомостями спостерігачів ПАРЄ, понад 15 опозиційних активістів та журналістів в Азербайджані були засуджені до арештів на терміни до 30 днів за звинуваченнями, які включають порушення обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, а також через непокору правоохоронним органам.

Шеннах і Гейл особливо виділили стурбованість “безпекою політичних в’язнів та в’язнів совісті, оскільки їхнє здоров’я і життя знаходяться під загрозою в результаті можливого зараження”. Спостерігачі закликали владу республіки “дотримуватися міжнародних зобов’язань в частині захисту свободи вираження думок”, а також “утриматися від зловживання заходами по боротьбі з пандемією з метою змусити опозицію замовчати”.

Раніше правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів в Азербайджані, яких звинувачують у порушенні карантину.