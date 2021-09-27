ПАРЄ відхилила український список кандидатів на посаду судді ЄСПЛ - нардеп

Цитата

“ПАРЄ остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини. Основна причина — висунення серед кандидатів депутата від Слуги народу і члена ПАРЄ Олександра Мережка. Тепер українській владі треба проводити новий конкурс”, — написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Деталі

На порядку денному ПАРЄ сьогодні значився доповідь “Вибори суддів Європейського суду з прав людини”, підготовлений комітетом з виборів суддів Європейського суду з прав людини.

Як відомо, раніше комітет рекомендував Парламентської Асамблеї Ради Європи відхилити список кандидатів на суддю ЄСПЛ від України.



Своє рішення в комітеті пояснювали тим, що “не всі кандидати відповідають критеріям для обрання в якості судді” в ЄСПЛ.

У списку, поданому Україною, було три імені. Це правозахисник Микола Гнатовский, який з 2015 по 2021 очолював Комітет Ради Європи із запобігання тортурам, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Мережко, а також Гаяне Нуріджанян — старший викладач юридичного факультету Києво-Могилянської академії.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський в лютому заявив, що Україна перезапускає конкурс по вибору судді в ЄСПЛ.



19 лютого Глава держави підписав Указ № 63/2021 “Про конкурс з відбору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України”.