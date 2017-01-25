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ПАРЄ ухвалила позитивну для України резолюцію без поправки про "вибори на Донбасі" - О.Гончаренко

Київ • УНН

 • 9099 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. ПАРЄ ухвалила позитивну для України резолюцію без термінів про "громадянську війну в Україні", "масову різанину в Одесі", "вибори на окупованій території". Про це повідомив заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"...ПАРЄ прийняла позитивну для України резолюцію про стан справ в нашій країні. Спроби кремлівських лобістів вставити туди терміни про "громадянську війну в Україні", "масовіу різанину в Одесі", "вибори на окупованій території" і тд - провалилися!" - написав О.Гончаренко.

Нагадаємо, представник Іспанії у ПАРЄ Джорджі Хукли запропонував внести у резолюцію ПАРЄ поправку про проведення виборів на окупованій території Донбасу.

Українські Національні Новини

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