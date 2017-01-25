ПАРЄ ухвалила позитивну для України резолюцію без поправки про "вибори на Донбасі" - О.Гончаренко

"...ПАРЄ прийняла позитивну для України резолюцію про стан справ в нашій країні. Спроби кремлівських лобістів вставити туди терміни про "громадянську війну в Україні", "масовіу різанину в Одесі", "вибори на окупованій території" і тд - провалилися!" - написав О.Гончаренко.

Нагадаємо, представник Іспанії у ПАРЄ Джорджі Хукли запропонував внести у резолюцію ПАРЄ поправку про проведення виборів на окупованій території Донбасу.