ПАСЕ приняла положительную для Украины резолюцию без поправки о "выборах на Донбассе" - А.Гончаренко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. ПАСЕ приняла положительную для Украины резолюцию без терминов о "гражданской войне в Украине", "массовой резне в Одессе", "выборах на оккупированной территории". Об этом сообщил заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... ПАСЕ приняла положительную для Украины резолюцию о состоянии дел в нашей стране. Попытки кремлевских лоббистов вставить туда термины о "гражданской войне в Украине", "массовой резне в Одессе", "выборах на оккупированной территории" и т.д. - провалились!", - написал А.Гончаренко.
Напомним, представитель Испании в ПАСЕ Джорджи Хуклы предложил внести в резолюцию ПАСЕ поправку о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса.