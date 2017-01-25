ПАСЕ приняла положительную для Украины резолюцию без поправки о "выборах на Донбассе" - А.Гончаренко

"... ПАСЕ приняла положительную для Украины резолюцию о состоянии дел в нашей стране. Попытки кремлевских лоббистов вставить туда термины о "гражданской войне в Украине", "массовой резне в Одессе", "выборах на оккупированной территории" и т.д. - провалились!", - написал А.Гончаренко.

Напомним, представитель Испании в ПАСЕ Джорджи Хуклы предложил внести в резолюцию ПАСЕ поправку о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса.