ПАРЄ сьогодні розпочне зимову пленарну сесію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Страсбурзі сьогодні розпочнеться зимова пленарна сесія, які триватиме до 27 січня. Головними питаннями для дебат стануть напади на журналістів, свободи ЗМІ в Європі, проблеми та відповідальності онлайн ЗМІ та необхідність припинити кібердискримінацію і розпалювання ненависті онлайн, передає УНН з посиланням на Twitter ПАРЄ.
"Зимова сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи розпочнеться сьогодні об 11.30 (о 12.30 за київським часом – ред.).
Основні моменти: дебати щодо медіа плюс два Президенти. Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс говоритиме об 11 ранку у вівторок, президент Румунії Клаус Йоханніс виступатиме опівдні у середу. В часи ери рейкових новин, ПАРЄ проведе дебати щодо відповідальності ЗМІ, а також атаки на журналістів та кібердискримінацію", - йдеться в Twitter ПАРЄ.
Як повідомляв УНН, заступник голови української делегації в ПАРЄ Георгій Логвинський заявив 19 січня, що під час зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи буде розглянуто чотири питання, пов'язані з Кримом і Донбасом.