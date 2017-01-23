ПАСЕ сегодня начнет зимнюю пленарную сессию

"Зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы начнется сегодня в 11.30 (в 12.30 по киевскому времени - ред.).

Основные моменты: дебаты по медиа плюс два Президента. Президент Кипра Никос Анастасиадис будет говорить в 11 утра во вторник, президент Румынии Клаус Йоханнис будет выступать в полдень в среду. Во времена эры рельсовых новостей, ПАСЕ проведет дебаты об ответственности СМИ, а также атаки на журналистов и кибердискриминацию ", - говорится в Twitter ПАСЕ.

Как сообщал УНН, заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Георгий Логвинский заявил 19 января, что во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будут рассмотрены четыре вопроса, связанные с Крымом и Донбассом .