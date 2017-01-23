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ПАСЕ сегодня начнет зимнюю пленарную сессию

ПАСЕ сегодня начнет зимнюю пленарную сессию

Киев • УНН

 • 12115 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Страсбурге сегодня начнется зимняя пленарная сессия, которые продлится до 27 января. Главными вопросами для дебатов станут нападения на журналистов, свободы СМИ в Европе, проблемы и ответственности онлайн СМИ и необходимости прекратить кибердискриминацию и разжигание ненависти онлайн, передает УНН со ссылкой на Twitter ПАСЕ.

"Зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы начнется сегодня в 11.30 (в 12.30 по киевскому времени - ред.).

Основные моменты: дебаты по медиа плюс два Президента. Президент Кипра Никос Анастасиадис будет говорить в 11 утра во вторник, президент Румынии Клаус Йоханнис будет выступать в полдень в среду. Во времена эры рельсовых новостей, ПАСЕ проведет дебаты об ответственности СМИ, а также атаки на журналистов и кибердискриминацию ", - говорится в Twitter ПАСЕ.

Как сообщал УНН, заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Георгий Логвинский заявил 19 января, что во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будут рассмотрены четыре вопроса, связанные с Крымом и Донбассом .

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