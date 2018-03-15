ПАРЄ підготує доповідь про дискримінацію кримських татар в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи підготує окрему доповідь і резолюцію щодо дискримінації Росією кримських татар в окупованому Криму. Про це повідомив віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щойно Бюро ПАРЄ одноголосно ухвалило рішення що Асамблея готуватиме окрему доповідь і резолюцію „Расова дискримінація Росією Кримських татар в Криму“. Позавчора за необхідність підготовки цієї резолюції проголосував моніторинговий комітет ПАРЄ”, — повідомив В.Ар’єв.
Він також наголосив, що є підстави вважати що на квітневій сесії ПАРЄ можуть бути окремі дебати і щодо отруєння “Новачком” екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Британії, і щодо незаконних виборів в Криму.
Як повідомляв УНН, 15 березня Рада Безпеки ООН за ініціативи України проведе засідання щодо ситуації в окупованому Криму.