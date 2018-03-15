ПАСЕ подготовит доклад о дискриминации Россией крымских татар в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы подготовит отдельный доклад и резолюцию о дискриминации Россией крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только что Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение что Ассамблея будет готовить отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму". Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ", - сообщил В.Арьев.
Он также отметил, что есть основания полагать, что на апрельской сессии ПАСЕ могут быть отдельные дебаты и об отравлении "Новичком" экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии, и о незаконных выборах в Крыму.
Как сообщал УНН, 15 марта Совет Безопасности ООН по инициативе Украины проведет заседание по ситуации в оккупированном Крыму.