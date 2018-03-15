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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 17436 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 34684 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 39977 просмотра

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ПАСЕ подготовит доклад о дискриминации Россией крымских татар в Крыму

ПАСЕ подготовит доклад о дискриминации Россией крымских татар в Крыму

Киев  •  УНН

 • 7889 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы подготовит отдельный доклад и резолюцию о дискриминации Россией крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только что Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение что Ассамблея будет готовить отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму". Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ", - сообщил В.Арьев.

Он также отметил, что есть основания полагать, что на апрельской сессии ПАСЕ могут быть отдельные дебаты и об отравлении "Новичком" экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии, и о незаконных выборах в Крыму.

Как сообщал УНН, 15 марта Совет Безопасности ООН по инициативе Украины проведет заседание по ситуации в оккупированном Крыму.

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