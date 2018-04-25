ПАРЄ одноголосно ухвалила українську резолюцію щодо протидії російській пропаганді

"ПАРЄ щойно одноголосно ухвалила резолюцію по моїй доповіді: висловили підтримку протидії російській пропаганді на рівні ЄС і рекомендувала країнам-членам Ради Європи заснувати органи (observatories) для відстежування дезінформації та фейків", - написав нардеп.



За словами Ар'єва, у Парламентській Асамблеї наголосили, що в деяких випадках державні засоби масової інформації можуть бути перетворені на пропагандистські інструменти та використані для передачі фальшивих новин або розпалювання ненависті ксенофобії проти меншин та певних груп.



Це, зазначили в ПАРЄ, може призвести до відсутності незалежності та низьких етичних стандартів у ряді засобів масової інформації та пояснює дедалі більшу недовіру населення.



"У зв'язку з цим Асамблея підтверджує свою підтримку рішенню Європейської Ради 2015 про боротьбу з потоком дезинформації та відвертої неправди, що походять з засобів масової інформації та онлайн-аккаунтів у Російській Федерації, шляхом створення Спеціальної групи "East StratCom". Крім того, Асамблея вітає Спільну заяву Спеціального доповідача Організації Об'єднаних Націй по свободі слова та трьох регіональних доповідачів у 2017 році про те що державні суб'єкти не повинні створювати, спонсорувати та розповсюджувати дезінформацію чи пропаганду", - навів цитату Ар'єва.



Як повідомляв УНН, бюро Парламентської асамблеї Ради Європи відмовило у проведенні термінових дебатів на запит Великобританії, України та інших країн на тему Солсбері та незаконних виборів в Криму.



