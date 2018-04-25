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ПАСЕ единогласно приняла украинскую резолюцию по противодействию российской пропаганде

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. В ПАСЕ выразили поддержку противодействию российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовали странам-членам Совета Европы учредить органы для отслеживания дезинформации и фейковых новостей. Об этом в сети Facebook сообщил народный депутат Украины, председатель Постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.

ПАСЕ единогласно приняла украинскую резолюцию по противодействию российской пропаганде

"ПАСЕ только что единогласно принял резолюцию по моему докладу: выразили поддержку противодействию российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовали странам-членам Совета Европы учредить органы (observatories) для отслеживания дезинформации и фейков", - написал нардеп.

По словам Арьева, в Парламентской Ассамблеи подчеркнули, что в некоторых случаях государственные средства массовой информации могут быть превращены в пропагандистские инструменты и использованы для передачи фальшивых новостей или разжигания ненависти ксенофобии против меньшинств и определенных групп.

Это, отметили в ПАСЕ, может привести к отсутствию независимости и низких этических стандартов в ряде средств массовой информации и объясняет все большее недоверие населения.

"В связи с этим Ассамблея подтверждает свою поддержку решению Европейского Совета 2015 о борьбе с потоком дезинформации и откровенной лжи, происходящих из средств массовой информации и онлайн-аккаунтов в Российской Федерации, путем создания Специальной группы" East StratCom ". Кроме того, Ассамблея приветствует Совместное заявление Специального докладчика Организации Объединенных Наций по свободе слова и трех региональных докладчиков в 2017 году о том, что государственные субъекты не должны создавать, спонсировать и распространять дезинформацию или пропаганду", - на вел цитату Арьева.

Как сообщал УНН, бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании, Украины и других стран на тему Солсбери и незаконных выборов в Крыму.

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