Парубій застеріг ЄС від впливу Росії через "Північний потік-2"

"Для нас залишається важливою принципова позиція Європейського парламенту і по таких агресивних проектах Російської Федерації, як "Північний потік-2", і я хочу подякувати за окрему резолюцію і позицію Європейского парламенту по засудженню цього проекту, який є одним зі способів нав’язування енергетичного впливу Російської Федерації не тільки на Україну, а і на весь Європейський Союз", - сказав Парубій.

Він підкреслив, що Україна як ніхто знає, що таке енергетична залежність від Росії.

"Україна на собі відчувала, коли ціна на газ корелювалась в залежності від того, як вело себе політичне керівництво України, як Росія намагалась корумпувати українську владу, обіцяючи їм вищу або, відповідно, нижчу ціну на газ. Сьогодні це один з тих викликів, які продовжують стояти перед нами", - зазначив політик.

Як повідомляв УНН, раніше представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії попередньо погодили проект поправок до газової директиви ЄС, яка поширюється, зокрема, і на "Північний потік-2".