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Парубий предостерег ЕС от влияния России через "Северный поток-2"

Парубий предостерег ЕС от влияния России через "Северный поток-2"

Киев  •  УНН

 • 10193 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина на себе чувствовала энергетическую зависимость от России, когда цена на российский газ коррелировалось в зависимости от того, как вело себя политическое руководство нашего государства. И проект "Северный поток-2" является одним из способов навязывания энергетического влияния РФ на весь Европейский Союз. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Киеве во время круглого стола с участием депутатов Европейского парламента, передает корреспондент УНН.

"Для нас остается важной принципиальная позиция Европейского парламента и по таким агрессивным проектам Российской Федерации, как "Северный поток-2", и я хочу поблагодарить за отдельную резолюцию и позицию Европейского парламента по осуждению этого проекта, который является одним из способов навязывания энергетического влияния Российской Федерации не только на Украину, а и на весь Европейский Союз", - сказал Парубий.

Он подчеркнул, что Украина как никто знает, что такое энергетическая зависимость от России.

"Украина на себе чувствовала, когда цена на газ коррелировалось в зависимости от того, как вело себя политическое руководство Украины, как Россия пыталась коррумпировать украинскую власть, обещая им высокую или, соответственно, низкую цену на газ. Сегодня это один из тех вызовов, что продолжают стоять перед нами", - отметил политик.

Как сообщал УНН, ранее представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии предварительно согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, которая распространяется в том числе и на "Северный поток-2".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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