Парубій: загроза російської агресії не минула

КИЇВ. 3 травня. УНН. Голова українського парламенту Андрій Парубій заявив, що загроза російської агресії і імперського духу Російської Федерації, яка прагне повернути народи, що борються за свою незалежність, не минула. Про це він заявив під час виступу на засіданні Сеймаса Литовської Республіки, з посиланням на прес-службу ВР передає УНН.