Парубій: загроза російської агресії не минула
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Голова українського парламенту Андрій Парубій заявив, що загроза російської агресії і імперського духу Російської Федерації, яка прагне повернути народи, що борються за свою незалежність, не минула. Про це він заявив під час виступу на засіданні Сеймаса Литовської Республіки, з посиланням на прес-службу ВР передає УНН.
За його словами, Україна кожного дня відчуває на собі цю агресію: “Доля нам дала випробування — захищати свою незалежність, як наші діди і прадіди”.
У цих умовах, підкреслив А.Парубій, і Литва, і Польща — залишаються нашими найбільшими і надійними союзниками, оскільки розуміють, що українські воїни захищають не лише Україну, а весь європейський простір.
“Якщо не втримається Україна, наступний удар буде нанесений по будь-якій іншій країні. Коли ми разом, між нами немає непорозумінь, ми забезпечуємо безпеку не лише регіонального простору — ми забезпечуємо безпеку і усього європейського континенту”, — резюмував А.Парубій.
Нагадаємо, Україна запровадила персональні санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб, які пов’язані з агресією Російської Федерації проти України.