Парубий: угроза российской агрессии не исчезла

По его словам, Украина каждый день испытывает на себе эту агрессию: "Судьба нам дала испытание - защищать свою независимость, как наши деды и прадеды".

В этих условиях, подчеркнул Парубий, и Литва, и Польша - остаются нашими крупнейшими и надежными союзниками, поскольку понимают, что украинские воины защищают не только Украины, а все европейское пространство.

"Если не удержится Украина, следующий удар будет нанесен по любой другой стране. Когда мы вместе, между нами нет разногласий, мы обеспечиваем безопасность не только регионального пространства - мы обеспечиваем безопасность и всего европейского континента", - резюмировал Парубий.

Напомним, Украина ввела персональные санкции против некоторых физических и юридических лиц, связанные с агрессией Российской Федерации против Украины.