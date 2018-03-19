Парубій сподівається вже в середу примусити депутатів здавати зброю на вході до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У цю середу кожен, хто намагатиметься зайти в будівлю парламенту, повинен буде залишити зброю і інші небезпечні речовини. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Я переконаний, що це відбудеться дуже швидко — завтра (Рада проголосує за внесення змін до Закону України „Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб“ — ред.), і таким чином ми зможемо забезпечити охорону і будівлі (ВРУ — ред.) і всіх тут присутніх. Я переконаний, що із середи з ранішнього засідання, коли кожний, хто заходить в будівлю ВРУ, змушений буде залишити і зброю, і інші небезпечні речовини біля входу. Інакше він не зможе зайти в цей будинок”, — підкреслив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, А.Парубій хоче закріпити в законі недопуск до Ради, Президента і в Кабмін людей зі зброєю.