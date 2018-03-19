Парубий надеется уже в среду заставить депутатов сдавать оружие на входе в Раду

"Я убежден, что это произойдет очень быстро - завтра (Рада проголосует за внесение изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" - ред.), и таким образом мы сможем обеспечить охрану и здания (ВРУ - ред.) и всех здесь присутствующих. Я убежден, что со среды с утреннего заседания, когда каждый, кто заходит в здание ВРУ, должен будет оставить и оружие, и другие опасные вещества на входе. Иначе он не сможет зайти в это здание", - подчеркнул А.Парубий.

Как сообщал УНН, А.Парубий хочет закрепить в законе недопуск в Раду, Президента и в Кабмин людей с оружием.