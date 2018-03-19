Парубій пропонує нардепам залишати зброю в сейфах на вході до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У приміщеннях Верховної Ради озброєними можуть бути лише працівники державної охорони, а депутати мають залишати зброю або вибухові предмети в сейфах на вході до парламенту. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Проста логіка законопроекту полягає в тому, що в приміщеннях ВРУ, а також в тих органах державної влади, які перебувають під державною охороною, озброєними можуть бути тільки працівники державної охорони. Цей законопроект передбачає, що незалежно від статусу, ніхто не має права заходити в приміщення органів державної влади з вогнепальною зброєю, з вибуховими предметами ї будь-якими іншими речами, які становлять загрозу для життя людей... Ця ситуація має бути регламентована”, — повідомив А.Парубій.
Він додав, що народні депутати України повинні будуть залишати “зброю або вибухові предмети” в сейфах, які встановлені на входах ВРУ".
Як повідомляв УНН, А.Парубій хоче закріпити в законі недопуск до Ради, Президента і в Кабмін людей зі зброєю.