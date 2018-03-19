Парубий предлагает нардепам оставлять оружие в сейфах на входе в Раду

"Простая логика законопроекта заключается в том, что в помещениях ВРУ, а также в тех органах государственной власти, находящихся под государственной охраной, вооруженными могут быть только работники государственной охраны. Этот законопроект предусматривает, что независимо от статуса, никто не имеет права заходить в помещения органов государственной власти с огнестрельным оружием, с взрывчатыми предметами и любыми другими вещами, которые представляют угрозу для жизни людей... Эта ситуация должна быть регламентирована", - сообщил Парубий.

Он добавил, что народные депутаты Украины должны будут оставлять "оружие или взрывчатые предметы" в сейфах, установленных на входах ВРУ".

Как сообщал УНН, А.Парубий хочет закрепить в законе недопуск в Раду, к Президенту и в Кабмин людей с оружием.