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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 4574 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11973 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58581 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71558 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 101599 просмотра

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Парубий предлагает нардепам оставлять оружие в сейфах на входе в Раду

Парубий предлагает нардепам оставлять оружие в сейфах на входе в Раду

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В помещениях Верховной Рады вооруженными могут быть только работники государственной охраны, а депутаты дожны оставлять оружие или взрывчатые предметы в сейфах на входе в парламент. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Простая логика законопроекта заключается в том, что в помещениях ВРУ, а также в тех органах государственной власти, находящихся под государственной охраной, вооруженными могут быть только работники государственной охраны. Этот законопроект предусматривает, что независимо от статуса, никто не имеет права заходить в помещения органов государственной власти с огнестрельным оружием, с взрывчатыми предметами и любыми другими вещами, которые представляют угрозу для жизни людей... Эта ситуация должна быть регламентирована", - сообщил Парубий.

Он добавил, что народные депутаты Украины должны будут оставлять "оружие или взрывчатые предметы" в сейфах, установленных на входах ВРУ".

Как сообщал УНН, А.Парубий хочет закрепить в законе недопуск в Раду, к Президенту и в Кабмин людей с оружием.

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