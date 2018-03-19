Парубий предлагает нардепам оставлять оружие в сейфах на входе в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В помещениях Верховной Рады вооруженными могут быть только работники государственной охраны, а депутаты дожны оставлять оружие или взрывчатые предметы в сейфах на входе в парламент. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Простая логика законопроекта заключается в том, что в помещениях ВРУ, а также в тех органах государственной власти, находящихся под государственной охраной, вооруженными могут быть только работники государственной охраны. Этот законопроект предусматривает, что независимо от статуса, никто не имеет права заходить в помещения органов государственной власти с огнестрельным оружием, с взрывчатыми предметами и любыми другими вещами, которые представляют угрозу для жизни людей... Эта ситуация должна быть регламентирована", - сообщил Парубий.
Он добавил, что народные депутаты Украины должны будут оставлять "оружие или взрывчатые предметы" в сейфах, установленных на входах ВРУ".
Как сообщал УНН, А.Парубий хочет закрепить в законе недопуск в Раду, к Президенту и в Кабмин людей с оружием.