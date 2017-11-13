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Парубій пропонує голосувати за законопроекти у першому читанні більшістю присутніх депутатів

Парубій пропонує голосувати за законопроекти у першому читанні більшістю присутніх депутатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій виступає за те, щоб голосування за законопроекти у парламенті у першому читанні відбувалося більшістю від присутніх у сесійній залі депутатів. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Є ідея, щоб законопроекти хоча б у першому читанні ухвалювалися хоча б від присутніх. Якби ми вийшли на таке голосування це б зробило український парламент ще більш ефективним”, — зазначив очільник парламенту.

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Говорячи про взаємини між “Народним фронтом” та блоком Петра Порошенка спікер зазначив, що у парламенті відбуваються дискусії, однак немає критичних протиріч.

 

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