Парубій пропонує голосувати за законопроекти у першому читанні більшістю присутніх депутатів

“Є ідея, щоб законопроекти хоча б у першому читанні ухвалювалися хоча б від присутніх. Якби ми вийшли на таке голосування це б зробило український парламент ще більш ефективним”, — зазначив очільник парламенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парубій закликав зберігати депутатам мандат після призначення міністрами

Говорячи про взаємини між “Народним фронтом” та блоком Петра Порошенка спікер зазначив, що у парламенті відбуваються дискусії, однак немає критичних протиріч.