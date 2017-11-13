Парубий предлагает голосовать за законопроекты в первом чтении большинством присутствующих депутатов

"Есть идея, чтобы законопроекты хотя бы в первом чтении принимались хотя бы от присутствующих. Если бы мы вышли на такое голосование это бы сделало украинский парламент еще более эффективным", - отметил глава парламента.

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Говоря о взаимоотношениях между "Народным фронтом" и блоком Петра Порошенко спикер отметил, что в парламенте идут дискуссии, однако нет критических противоречий.