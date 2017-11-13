Парубий предлагает голосовать за законопроекты в первом чтении большинством присутствующих депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий выступает за то, чтобы голосование за законопроекты в парламенте в первом чтении происходило большинством от присутствующих в сессионном зале. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
"Есть идея, чтобы законопроекты хотя бы в первом чтении принимались хотя бы от присутствующих. Если бы мы вышли на такое голосование это бы сделало украинский парламент еще более эффективным", - отметил глава парламента.
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Говоря о взаимоотношениях между "Народным фронтом" и блоком Петра Порошенко спикер отметил, что в парламенте идут дискуссии, однако нет критических противоречий.