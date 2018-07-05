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Парубій повідомив, що вимагали бойовики за звільнення приміщення СБУ в Луганську

Парубій повідомив, що вимагали бойовики за звільнення приміщення СБУ в Луганську

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. На переговорах по звільненню приміщення Служби безпеки України в Луганську в 2014 році бойовики висували вимоги лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука щодо референдуму. Також бойовики вимагали амністії для бійців "Беркуту" та "Альфи". Про це Голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив на допиті в суді над колишнім головою "Партії Регіонів" Олександром Єфремовим, передає УНН.

"Бойовики висували умови дуже загального характеру. Амністія внутрішніх військ "Альфи" і "Беркута", які брали участь у діях на Майдані, а також амністію в замін на складання зброї тих людей, які знаходились в СБУ", - повідомив Парубій.

"Друга вимога – проведення референдуму, не могли детально відповісти, місцевий чи загальноукраїнський. Відповідали – такий референдум, який вимагає Медведчук. Цю ідею реалізувати, яку вимагає Віктор Медведчук і його "Український вибір". Вони часто апелювали до Медведчука, пропонуючи ті чи інші ідеї", - зазначив він.

Парубій повідомив, що переговори відбувались в офісі екс-нардепа Володимира Медяника. На переговорах з боку України були присутні сам Парубій та заступник голови СБУ Андрій Левус. Вони були без зброї та без охорони. З боку бойовиків були присутні колишній так званий голова "Республіканських зборів "ЛНР" Олексій Карякін, бойовик Олексій Рейке та бойовик на прізвище "Юрист", імені якого Парубій не згадав. Українська сторона на переговорах вимагала скласти зброю та покинути приміщення СБУ.

Як повідомляв УНН, 5 липня Старобільський районний суд Луганської області розпочав допит голови Верховної Ради України Андрія Парубія у справі колишнього народного депутата Олександра Єфремова.

Нагадаємо, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.

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