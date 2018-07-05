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Парубий сообщил, что требовали боевики за освобождение помещения СБУ в Луганске

Парубий сообщил, что требовали боевики за освобождение помещения СБУ в Луганске

Киев  •  УНН

 • 15241 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. На переговорах по освобождению помещения Службы безопасности Украины в Луганске в 2014 году боевики выдвигали требования лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука о референдуме. Также боевики требовали амнистии для бойцов "Беркута" и "Альфы". Об этом Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на допросе в суде над прежним председателем "Партии регионов" Александром Ефремовым, передает УНН.

"Боевики выдвигали условия очень общего характера. Амнистия внутренних войск "Альфы" и "Беркута", которые принимали участие в действиях на Майдане, а также амнистии в замен на сложение оружия тех людей, которые находились в СБУ", - сообщил Парубий.

"Второе требование - проведение референдума, не могли подробно ответить, местный или всеукраинский. Отвечали - такой референдум, который требует Медведчук. Эту идею реализовать, которую требует Виктор Медведчук и его "Украинский выбор". Они часто апеллировали к Медведчуку, предлагая те или иные идеи", - отметил он.

Парубий сообщил, что переговоры проходили в офисе экс-нардепа Владимира Медяника. На переговорах со стороны Украины присутствовали сам Парубий и заместитель председателя СБУ Андрей Левус. Они были без оружия и без охраны. Со стороны боевиков присутствовали бывший так называемый глава "Республиканских собраний "ЛНР" Алексей Карякин, боевик Алексей Рейке и боевик по фамилии "Юрист", имени которого Парубий не вспомнил. Украинская сторона на переговорах требовала сложить оружие и покинуть помещение СБУ.

Как сообщал УНН, 5 июля Старобельский районный суд Луганской области начал допрос главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия по делу бывшего народного депутата Александра Ефремова.

Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины.

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