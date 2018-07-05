Парубий сообщил, что требовали боевики за освобождение помещения СБУ в Луганске

"Боевики выдвигали условия очень общего характера. Амнистия внутренних войск "Альфы" и "Беркута", которые принимали участие в действиях на Майдане, а также амнистии в замен на сложение оружия тех людей, которые находились в СБУ", - сообщил Парубий.



"Второе требование - проведение референдума, не могли подробно ответить, местный или всеукраинский. Отвечали - такой референдум, который требует Медведчук. Эту идею реализовать, которую требует Виктор Медведчук и его "Украинский выбор". Они часто апеллировали к Медведчуку, предлагая те или иные идеи", - отметил он.



Парубий сообщил, что переговоры проходили в офисе экс-нардепа Владимира Медяника. На переговорах со стороны Украины присутствовали сам Парубий и заместитель председателя СБУ Андрей Левус. Они были без оружия и без охраны. Со стороны боевиков присутствовали бывший так называемый глава "Республиканских собраний "ЛНР" Алексей Карякин, боевик Алексей Рейке и боевик по фамилии "Юрист", имени которого Парубий не вспомнил. Украинская сторона на переговорах требовала сложить оружие и покинуть помещение СБУ.



Как сообщал УНН, 5 июля Старобельский районный суд Луганской области начал допрос главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия по делу бывшего народного депутата Александра Ефремова.

Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины.