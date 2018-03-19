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Парубій пообіцяв внести подання на Савченко на розгляд ВР щойно буде рішення комітету

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Парламентський комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради має до 20 днів на рішення щодо подання Генпрокурора на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко, і щойно буде рішення комітету, це питання внесуть на розгляд народних депутатів у сесійній залі. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Комітет має до 20 днів стосовно задоволення або незадоволення цього подання (щодо Надії Савченко – ред.). Тому в середу (профільний – ред.) комітет має усі законні підстави розглянути це подання, а я поступлю так, як завжди – як тільки буде рішення комітету, я невідкладно винесу питання на розгляд ВР", - повідомив А.Парубій.

Нагадаємо, комітет ВР розгляне у середу подання ГПУ на Н.Савченко.

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