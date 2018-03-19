Парубий пообещал внести представление на Савченко на рассмотрение ВР, как только будет решение комитета

КИЕВ. 19 марта. УНН. Парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады имеет до 20 дней для решения по представлению Генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, и как только будет решение комитета, этот вопрос внесут на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.