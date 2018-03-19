Парубий пообещал внести представление на Савченко на рассмотрение ВР, как только будет решение комитета
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады имеет до 20 дней для решения по представлению Генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, и как только будет решение комитета, этот вопрос внесут на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Комитетимеет до 20 дней относительно удовлетворения или неудовлетворения этого представления (в отношении Надежды Савченко - ред.). Поэтому в среду (профильный - ред.) комитет имеет все законные основания рассмотреть это представление, а я поступлю так, как всегда - как только будет решение комитета, я безотлагательно вынесу вопрос на рассмотрение ВР", - сообщил А.Парубий.
Напомним, комитет ВР рассмотрит в среду представление ГПУ на Н.Савченко.