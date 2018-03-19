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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 4497 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11913 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58508 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71524 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101592 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108945 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116432 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Парубий пообещал внести представление на Савченко на рассмотрение ВР, как только будет решение комитета

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады имеет до 20 дней для решения по представлению Генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, и как только будет решение комитета, этот вопрос внесут на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Комитетимеет до 20 дней относительно удовлетворения или неудовлетворения этого представления (в отношении Надежды Савченко - ред.). Поэтому в среду (профильный - ред.) комитет имеет все законные основания рассмотреть это представление, а я поступлю так, как всегда - как только будет решение комитета, я безотлагательно вынесу вопрос на рассмотрение ВР", - сообщил А.Парубий.

Напомним, комитет ВР рассмотрит в среду представление ГПУ на Н.Савченко.

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