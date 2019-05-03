Парубій підписав зміни до закону про протимінну діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав зміни до закону "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення фінансування протимінної діяльності. Про це спікер парламенту повідомив у п'ятницю у стоєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні підписав закон "Про внесення змін до закону "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення фінансування протимінної діяльності", - зазначив Парубій.
З його слів, цей закон допоможе Україні за сприяння союзників з країн НАТО ефективніше вести розміновування у зоні ООС.
Станом на 3 травня, згідно з даними з сайту ВР, закон направлено на підпис Президенту.
Нагадаємо, Рада ухвалила зміни до "протимінного" закону щодо залучення фінансування 25 квітня.
Раніше у посольстві США попереджали, що Україна ризикує втратити фінансування проектів з протимінної діяльності у разі неухвалення цих змін.