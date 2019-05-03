Парубий подписал изменения в закон о противоминной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал изменения в закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности. Об этом спикер парламента сообщил в пятницу в стоим микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Сегодня подписал закон "О внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности", - отметил Парубий.
По его словам, этот закон поможет Украине при содействии союзников из стран НАТО эффективнее вести разминирование в зоне ООС.
По состоянию на 3 мая, согласно данным с сайта ВР, закон направлен на подпись Президенту.
Напомним, Рада приняла изменения в "противоминный" закон по привлечению финансирования 25 апреля.
Ранее в посольстве США предупреждали, что Украина рискует потерять финансирование проектов по противоминной деятельности в случае непринятия этих изменений.