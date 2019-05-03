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7 марта, 15:45 • 101569 просмотра

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7 марта, 08:52 • 126764 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112588 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138437 просмотра

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Парубий подписал изменения в закон о противоминной деятельности

Парубий подписал изменения в закон о противоминной деятельности

Киев  •  УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал изменения в закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности. Об этом спикер парламента сообщил в пятницу в стоим микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Сегодня подписал закон "О внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности", - отметил Парубий.

По его словам, этот закон поможет Украине при содействии союзников из стран НАТО эффективнее вести разминирование в зоне ООС.

По состоянию на 3 мая, согласно данным с сайта ВР, закон направлен на подпись Президенту.

Напомним, Рада приняла изменения в "противоминный" закон по привлечению финансирования 25 апреля.

Ранее в посольстве США предупреждали, что Украина рискует потерять финансирование проектов по противоминной деятельности в случае непринятия этих изменений.

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