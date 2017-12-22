Парубій підписав Бюджет-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Бюджет-2018. Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту на сторінці законопроекту №7000 "Про Державний бюджет України на 2018 рік", передає УНН.
"Закон підписано Головою Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.
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Також на зазначається, що закон направлено на підпис Президенту України.
Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада уточнила проект Бюджету на 2018 рік покращивши соціальні гарантії військослужбовців звільнених в запас.
Як повідомляв УНН, 7 грудня Верховна рада України прийняла державний бюджет України на 2018 рік.