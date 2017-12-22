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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26215 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Парубій підписав Бюджет-2018

Київ • УНН

 • 11332 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Бюджет-2018. Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту на сторінці законопроекту №7000 "Про Державний бюджет України на 2018 рік", передає УНН

Парубій підписав Бюджет-2018

"Закон підписано Головою Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Основні закладені показники Держбюджету-2018

Також на зазначається, що закон направлено на підпис Президенту України.

Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада уточнила проект Бюджету на 2018 рік покращивши соціальні гарантії військослужбовців звільнених в запас.

Як повідомляв УНН, 7 грудня Верховна рада України прийняла державний бюджет України на 2018 рік.

Українські Національні Новини

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