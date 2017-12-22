Парубий подписал Бюджет-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Бюджет-2018. Соответствующая информация размещена на сайте парламента на странице законопроекта №7000 "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", передает УНН.
"Закон подписан Председателем Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что закон направлен на подпись Президенту Украины.
Напомним, 21 декабря Верховная Рада уточнила проект Бюджета на 2018 улучшив социальные гарантии военнослужащих уволенных в запас.
Как сообщал УНН 7 декабря Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет Украины на 2018 год.