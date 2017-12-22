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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Парубий подписал Бюджет-2018

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Бюджет-2018. Соответствующая информация размещена на сайте парламента на странице законопроекта №7000 "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", передает УНН.

Парубий подписал Бюджет-2018

"Закон подписан Председателем Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что закон направлен на подпись Президенту Украины.

Напомним, 21 декабря Верховная Рада уточнила проект Бюджета на 2018 улучшив социальные гарантии военнослужащих уволенных в запас.

Как сообщал УНН 7 декабря Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет Украины на 2018 год.

Украинские Национальные Новости

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