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Парубій не виключив, що прохідний бар’єр до ВР зміниться

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів, що під час процесу ухвалення Виборчого кодексу може бути змінений прохідний бар’єр у парламент для політичних сил. Про це він сказав в інтерв’ю каналу “Рада”, передає УНН.

Спікер розповів, що прохідний бар’єр можна буде змінити, якщо парламент підтримає поправки до законопроекту у другому читанні, але саму виборчу систему під час кінцевого голосування вже не можна буде змінити.

“Можуть вноситись правки, звичайно. Правка, наприклад, може стосуватись відсотку (прохідного бар’єру - ред.) — чи 4, чи 5, чи 6 — це може бути окрема дискусія, в якій Верховна рада буде приймати кінцеве рішення. Будь-хто з депутатів може дати правку і запропонувати змінити прохідний бар’єр для політичних партій. Можуть змінюватись технічні речі, але фундаментальний системний підхід, запропонований за виборчим кодексом, звичайно має бути збережений до другого читання”, — повідомив Парубій.

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Він також розповів, що очікує складних дискусій із депутатами-мажоритарниками щодо впровадження пропорційної системи з відкритими партійними списками.

“Мажоритарники мають свою логіку — логіку того, що вони представляють певний округ, і має бути комунікація з округом, і має бути представлення громади безпосередньо до Верховної Ради”, — пояснив він.

Нагадаємо, ВР підтримала за основу Виборчий кодекс з відкритими списками на виборах.

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