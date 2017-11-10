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Парубий не исключил, что проходной барьер в ВР изменится

Парубий не исключил, что проходной барьер в ВР изменится

Киев  •  УНН

 • 11125 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что во время процесса принятия Избирательного кодекса может быть изменен проходной барьер в парламент для политических сил. Об этом он сказал в интервью каналу "Рада", передает УНН.

Спикер рассказал, что проходной барьер можно будет изменить, если парламент поддержит поправки в законопроект во втором чтении, но саму избирательную систему при заключительном голосовании уже нельзя будет изменить.

"Могут вноситься правки, конечно. Правка, например, может касаться процента (проходного барьера - ред.) - или 4, или 5, или 6 - это может быть отдельная дискуссия, в которой Верховная Рада будет принимать окончательное решение. Любой из депутатов может дать правку и предложить изменить проходной барьер для политических партий. Могут меняться технические вещи, но фундаментальный системный подход, предложенный по избирательному кодексу, конечно должен быть сохранен ко второму чтению", - сообщил Парубий.

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Он также рассказал, что ожидает сложных дискуссий с депутатами-мажоритарщиками по внедрению пропорциональной системы с открытыми партийными списками.

"Мажоритарщики имеют свою логику - они представляют определенный округ, и должна быть коммуникация с округом, и должно быть представление общества непосредственно в Верховную Раду", - пояснил он.

Напомним, ВР поддержала за основу Избирательный кодекс с открытыми списками на выборах.

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