Парубий не исключил, что проходной барьер в ВР изменится

Спикер рассказал, что проходной барьер можно будет изменить, если парламент поддержит поправки в законопроект во втором чтении, но саму избирательную систему при заключительном голосовании уже нельзя будет изменить.

"Могут вноситься правки, конечно. Правка, например, может касаться процента (проходного барьера - ред.) - или 4, или 5, или 6 - это может быть отдельная дискуссия, в которой Верховная Рада будет принимать окончательное решение. Любой из депутатов может дать правку и предложить изменить проходной барьер для политических партий. Могут меняться технические вещи, но фундаментальный системный подход, предложенный по избирательному кодексу, конечно должен быть сохранен ко второму чтению", - сообщил Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко ожидает, что мажоритарщики внесут много поправок в Избирательный кодекс

Он также рассказал, что ожидает сложных дискуссий с депутатами-мажоритарщиками по внедрению пропорциональной системы с открытыми партийными списками.

"Мажоритарщики имеют свою логику - они представляют определенный округ, и должна быть коммуникация с округом, и должно быть представление общества непосредственно в Верховную Раду", - пояснил он.

Напомним, ВР поддержала за основу Избирательный кодекс с открытыми списками на выборах.