Парубій назвав заборону стріляти у відповідь на Донбасі шляхом до капітуляції

Парубій назвав тривожною ситуацією обговорення доручення нового Президента України у Мінську. У прес-службі нагадали, що йдеться про ініціативу, що українські війська не повинні відкривати вогонь у відповідь. "Вже сьогодні ми маємо одного убитого українського воїна і дванадцять - поранених", - зауважив Парубій.

"Коли ми не відповідаємо на вогонь ворога - наших загиблих стає все більше", - додав голова ВР.

Парубій також наголосив, що Україна п’ять років веде національно-визвольну боротьбу, і зазначив, що "заборона стріляти у відповідь – це шлях не до миру, це шлях до капітуляції".

"Ми не дозволимо капітуляції України перед російським агресором", - підкреслив він і висловив упевненість, що "це позиція українського народу, і Президент має скоригувати свою позицію і мати повагу до українських воїнів, які, ризикуючи своїм життям, захищають українську землю".

"Капітуляції ми не допустимо!" - попередив голова ВР.

Своєю чергою, перший заступник голови Ради Ірина Геращенко заявила: "Що значить “не оборонятися”? Тобто, ми даємо зараз індульгенцію, як влада, на беззаконне вбивство наших солдатів, навіть без дозволу їм захищатися. Цього ми не приймаємо!"

Нагадаємо, раніше очільник Інституту національної пам’яті Володимир Вятрович відреагував таку пропозицію, вказавши, що "не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки".

Як повідомляв УНН, напередодні за підсумками засідання ТКГ у Мінську представник України Леонід Кучма, говорячи про режим тиші на Донбасі, заявив, що "має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів".