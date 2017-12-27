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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Парубій назвав досягнення Верховної Ради у 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У 2017 році Верховна Рада України прийняла багато важливих законодавчих ініціатив, серед яких вступ України в НАТО, що є ключовою прерогативою зовнішньої політики країни. Про це під час інтерв’ю "5 каналу" заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН.

Парубій назвав досягнення Верховної Ради у 2017 році

“На моє переконання ВР прийняла багато важливих законів — найважливішим рішенням парламенту є те, що вступ України в НАТО - ключова прерогатива зовнішньої політики країни", - сказав Парубій.

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Серед успіхів парламенту він назвав перелік ключових реформ: освітня, медична, завершення судової реформи, пенсійна реформа і початок виборчої реформи.

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"Важливим для мене є квоти на українському телебаченні для нашої мови. Також зазначив рішення, які стосуються національної пам’яті та позиціонування — заборона георгіївської стрічки, вихідний 25 грудня. І, напевно, зазначив би рішення про підтримку українського кінематографу”, — розповів Парубій.

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