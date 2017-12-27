Парубий назвал достижения Верховной Рады в 2017 году

"По моему убеждению ВР приняла много важных законов - важнейшим решением парламента является то, что вступление Украины в НАТО - ключевая прерогатива внешней политики страны", - сказал Парубий.

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Среди успехов парламента он назвал перечень ключевых реформ: образовательная, медицинская, завершение судебной реформы, пенсионная реформа и начало избирательной реформы.

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"Важными для меня являются квоты на украинском телевидении для нашего языка. Также отметил решения, касающиеся национальной памяти и позиционирование - запрет георгиевской ленты, выходной 25 декабря. И, наверное, отметил бы решение о поддержке украинского кинематографа", - рассказал Парубий.