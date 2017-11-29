Партнер Ярмоленка по "Борусії" отримав 11 травму за останні два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Півзахисник дортмундської “Борусії” Маріо Гьотце в одинадцятий раз травмувався за два роки, отримавши пошкодження в матчі 13-го туру Бундеслігі проти “Шальке” (4:4), повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Прес-служба “джмелів” проінформувала щодо отримання серйозної травму півзахисником Маріо Гьотце, який пропустить півтора місяця через пошкодження зв’язок гомілкостопа.
Примітно, що в останні сезони футболіст, який нинішньому сезоні провів 15 матчів і забив 1 гол, пропустив через проблеми зі здоров’ям 30 зустрічей у формі “Борусії” та 21 гру в складі “Баварії”.
Додамо також, трансферна вартість гравця наразі складає 20 млн. євро, хоча в період виступів за “Баварію” вартість Гьотце складала 55 млн. євро.