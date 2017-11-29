Партнер Ярмоленко по "Боруссии" получил 11 травму за последние два года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Полузащитник дортмундской “Боруссии” Марио Гетце в одиннадцатый раз травмировался за два года, получив повреждение в матче 13-го тура Бундеслиги против “Шальке” (4: 4), сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Пресс-служба “шмелей” проинформировала о получении серьезной травмы полузащитником Марио Гетце, который пропустит полтора месяца из-за повреждения связок голеностопа.
Примечательно, что в последние сезоны футболист, который в нынешнем сезоне провел 15 матчей и забил 1 гол, пропустил из-за проблем со здоровьем 30 встреч в форме “Боруссии” и 21 игру в составе “Баварии”.
Добавим также, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет 20 млн. евро, хотя в период выступлений за “Баварию” стоимость Гетце составляла 55 млн. евро.