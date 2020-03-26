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Партнер українця по клубу НБА вилікувався від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Центровий клубу НБА “Детройт Пістонс” американець Крістіан Вуд видужав після зараження коронавірусної інфекцією, повідомляє УНН з посиланням на CBS Sports.

Дану інформацію розповів агент гравця Адам Пенсак.

“В даний момент Кріс повністю видужав і почуває себе прекрасно”, — сказав Пенсак.

Примітно, що Вуд є одноклубником українця Святослава Михайлюка, і в дебютний сезон у НБА набирав по 13,1 очка та 6,3 підбирання за гру.

Як повідомляв УНН, захворювання Вуда на коронавірус стало третім серед гравців НБА.

Українські Національні Новини

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